Na Kitajskem veterana gibanja za demokracijo obsodili na 13 let zapora

Wuhan, 11. julija - Kitajsko sodišče v Wuhanu je danes obsodilo dolgoletnega kitajskega disidenta Qina Yongmina na 13 let zapora zaradi zavzemanja za demokracijo in človekove pravice. Obsojen je bil subverzivnih dejavnosti proti državi. Zaradi svojih aktivnosti je sicer Qin za zapahi preživel že skupno 22 let, poročajo tuje tiskovne agencije.