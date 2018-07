Tajfun Maria oslabel na poti do Tajvana

Taipei, 11. julija - Tajfun Maria, ki je danes dosegel Tajvan, zaenkrat na otoku ni povzročil prevelike škode. Vseeno je bilo več šol in drugih ustanov zaprtih. Oblasti so izdale opozorilo pred poplavami in zemeljskimi plazovi. Ob tem so preventivno evakuirali več tisoč ljudi, a je tajfun na poti do otoka oslabel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.