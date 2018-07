Britanec, zastrupljen z novičokom, prišel k zavesti

London, 10. julija - Britanec, ki je bil izpostavljen živčnemu strupu novičok, je danes prišel k zavesti, so sporočili iz bolnišnice v Salisburyju. Charlie Rowley, ki je v bolnišnici, odkar so ga 30. junija skupaj z njegovo 44-letno partnerko našli v Amesburyju, je v kritičnem, a stabilnem stanju, so dodali.