V MSS zadovoljni s prvimi posveti s strankami

Ljubljana, 10. julija - V Mladinskem svetu Slovenije (MSS), krovnem združenju nacionalnih mladinskih organizacij, so končali prvi krog posvetov s parlamentarnimi strankami o položaju mladih, predlaganih ukrepih MSS in mladinskih politikah, ki bi izboljšale položaj mladih. Do sedaj so se sestali s strankami LMŠ, SDS, Levica in SD, s pogovori pa so zadovoljni, so sporočili.