Vsa Belgija v podporo rdečim vragom, v upanju na "dan slave"

Bruselj, 10. julija - Nogometna tekma državne reprezentance je redka priložnost, ko je mogoče opaziti "belgijskost", in to na polno. Pred zgodovinsko tekmo, ki je priložnost za sploh prvo uvrstitev v finale svetovnega prvenstva, je vsa Belgija na nogah v podporo svojim nogometašem, rdečim vragom. "To je naš dan slave," napoveduje belgijski časnik La Derniere Heure.