V polfinale Wimbledona še Williamsova in Görgesova

Wimbledon, 10. julija - Znane so vse polfinalistke turnirja v Wimbledonu. Nemki Angelique Kerber in Latvijki Jeleni Ostapenko sta se pridružili še Američanka Serena Williams in Nemka Julia Görges. Slednji sta za preboj med najboljše štiri naleteli na trši odpor nasprotnic, obe sta odigrali tri nize.