Dvojna ameriška zmaga, Bujakova spet za prvo deseterico

Trst, 10. julija - V peti etapi ženske kolesarke dirke po Italiji so dvojno zmago zabeležile ameriške tekmovalke. Nekaj več kot 117 kilometrov dolgo etapo v Omegni je najhitreje premagala Ruth Winder, sekundo sta zaostali Tayler Wiles in Italijanka Alice Maria Arzuffi, prva večja skupina pa je zaostala minuto in 17 sekund.