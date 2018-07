Slovenske Konjice, 10. julija - Policija je preklicala iskanje 91-letne Frančiške Kadilnik. S Policijske uprave Celje so sporočili, da je Kadilnikova v ponedeljek popoldne na sprehodu padla in obležala. Danes jo je našel občan. 91-letnica je oslabela in dehidrirana, drugače pa je z njo vse v redu, so še pojasnili.