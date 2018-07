Na hrvaških avtocestah v prvem polletju plačanih več cestnin

Zagreb, 10. julija - Javni podjetji Hrvaške autoceste (Hac) in Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ) sta od začetka leta do 8. julija na avtocestah, s katerimi upravljata, našteli več kot 26,7 milijona vozil, obenem pa sta pobrali za 1,26 milijarde kun (170 milijonov evrov) cestnin. To je 5,3 odstotka več vozil in osem odstotkov več cestnin kot v enakem obdobju lani.