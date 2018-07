Newyorške borze v pričakovanju prvih objav četrtletnih poslovnih izidov z rastjo

New York, 10. julija - Indeksi na newyorških borzah so trgovalni dan začeli z rastjo. Vlagatelji so v pričakovanju petkovega začetka sezone objav poslovnih izidov za drugo četrtletje. Pričakovanja so optimistična, saj naj bi najpomembnejša ameriška podjetja v luči dobrih gospodarskih razmer in učinka davčne reforme s konca 2017 zabeležila krepko rast dobičkonosnosti.