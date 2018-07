Kulturniki nastajajočo koalicijo opozarjajo na položaj kulture

Ljubljana, 10. julija - Kulturniki, ki so maja v sklopu predvolilnega dogajanja oblikovali kampanjo Čas je za kulturo in umetnost, kjer so skušali opozoriti na nezavidljiv položaj kulture, želijo spomniti na tedaj oblikovane štiri skupne zahteve. Kot so zapisali, si dober mesec po volitvah, ko se kažejo prvi obrisi koalicije, želijo, da bi se govorilo tudi o kulturi.