Badstuber podaljšal s Stuttgartom

Stuttgart, 10. julija - Nemški obrambni nogometaš Holger Badstuber je za tri leta podaljšal pogodbo s Stuttgartom, v katerega je lani prestopil iz Bayerna. Zaradi številnih poškodb, ki so ga pestile v karieri, so mu lani pri Stuttgartu ponudili le enoletno pogodbo, zdaj pa so zaradi njegovih dobrih predstav in boljšega zdravja želeli podaljšati.