Na Češkem podpisali koalicijsko pogodbo

Praga, 10. julija - Dan pred glasovanjem o zaupnici češki vladi so danes na Češkem podpisal koalicijsko pogodbo. "Naša dežela potrebuje stabilno vlado," je ob podpisu pogodbe dejal premier Andrej Babiš, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V manjšinski vladi, ki so jo sestavili pred slabima dvema tednoma, so poleg Babiševe stranke Ano še češki socialdemokrati.