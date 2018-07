V washingtonski Nacionalni galeriji morski prizori iz zlate dobe nizozemskega slikarstva

Washington, 11. julija - V Nacionalni galeriji je na ogled razstava Voda, veter in valovi - morski prizori iz zlate dobe nizozemskega slikarstva. Postavitev raziskuje odnos Nizozemcev do vode v 17. stoletju, od njihove hvaležnosti morju, do strahu pred njegovo včasih uničevalno močjo. Videti je mogoče tako mirne pristaniške prizore kot tudi ognjevite pomorske bitke.