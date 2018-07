Rokometna zveza Slovenije ima novega opremljevalca

Ljubljana, 10. julija - Rokometna zveza Slovenije (RZS) ima novega opremljevalca, naslednja štiri leta bo sodelovala s priznano špansko znamko športnih oblačil, obutve in opreme Joma. RZS se bo tako pridružila skupini državnih rokometnih zvez, ki jih Joma že opremlja. Med njimi so to evropski prvaki Španci, bronasti z evropskega prvenstva 2016 Hrvati in mnogi drugi.