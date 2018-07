Na Ljubljana festivalu kitajska baletna zgodba s svilne poti

Ljubljana, 10. julija - Na 66. Ljubljana festivalu bo v sredo gostovalo Kitajsko plesno gledališče Lanzhou, ki bo z ljubezensko baletno predstavo Zgodbe svilne poti - Dunhuang, moja sanjska dežela popeljala v kulturno dediščino zahodnega dela Kitajske. Do konca meseca pa bo sledilo še nekaj plesnih in gledaliških predstav ter koncertov. Napovedali so jih danes.