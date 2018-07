Več možnosti za vključitev v program spodbujanja zaposlovanja

Ljubljana, 10. julija - Zavod za zaposlovanje je danes razširil možnosti za vključitev brezposelnih v program Zaposli.me za obdobje 2017-2019, prek katerega lahko delodajalci dobijo subvencijo za zaposlitev brezposelne osebe. Po novem bodo lahko starejše od 50 let in starejše od 30 let z osnovnošolsko izobrazbo vključili že takoj ob prijavi na zavod, ne šele po pol leta.