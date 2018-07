V Hrastovcu varovanka zavoda skušala ubiti sostanovalko

Lenart, 10. julija - Mariborski policisti so ponedeljek okoli 19. ure obravnavali poskus uboja. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je 23-letna varovanka socialno-varstvenega zavoda napadla svojo 70-letno sostanovalko. Slednja se je pred napadom uspela rešiti in pobegniti iz sobe, tako da v njem ni bila poškodovana. Neuradno je do dogodka prišlo v Hrastovcu.