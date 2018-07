V Berlinu razstava fotografij iz zbirke Carle Sozzani

Berlin, 11. julija - V berlinskem Muzeju fotografije so na ogled postavili razstavo Med umetnostjo in modo - fotografije iz zbirke Carle Sozzani. Iz omenjene zbirke, ki vsebuje okoli 1000 del, je bilo za razstavo izbranih več kot 200 fotografij. Postavitev pa ni omejena le na modno fotografij, ampak so na njej predstavljeni tudi drugi motivi.