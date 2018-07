Ljubljana, 10. julija - Policisti so v ponedeljek popoldne v Ljubljani obravnavali poskus umora in samomor. Izkazalo se je, da je 87-letni moški poskušal umoriti 85-letno zakonsko partnerico, nato pa si sodil sam. Žensko so s hujšimi poškodbami glave odpeljali v UKC Ljubljana.