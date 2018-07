Erdogan prisegel kot predsednik Turčije in državo popeljal v predsedniški sistem

Ankara, 9. julija - Dva tedna po predsedniških in parlamentarnih volitvah v Turčiji je danes kot predsednik države znova zaprisegel Recep Tayyip Erdogan, ki je s tem dosegel višek svoje politične moči. Erdogan, ki že skoraj 16 let kroji usodo Turčije, je v skladu z ustavnimi spremembami ob zaprisegi prevzel pristojnosti predsednika države in premierja.