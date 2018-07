Blejsko jezero pritegnilo pozornost zvezd rock'n'rolla

Ljubljana/Bled, 9. julija - Legendarna angleška zasedba The Rolling Stones je na Twitter računu objavila fotografijo Blejskega jezera in ob tem pozvala sledilce z vprašanjem: "Vas to na kaj spominja ...?" Podoba, ki jo je v objektiv ob preletu ujel slovenski fotograf Miro Majcen, je namreč nezamenljivo podobna silhueti zaščitnega znaka skupine z ustnicami in molečim jezikom.