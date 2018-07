Na jug Sirije se je vrnilo več kot 200.000 razseljenih

Damask, 9. julija - Več kot 200.000 Sircev, ki so zbežali pred spopadi iz province Dara na jugu države, se je vrnilo na svoje domove. Na domove so se vrnili, potem ko so dobili zagotovila, da bodo ruski vojaki skrbeli za njihovo varnost, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes objavil Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu.