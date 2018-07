Razstava Nebeška bitja v MSUM o odnosu med človekom in živaljo

Ljubljana, 10. julija - V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) bodo drevi odprli skupinsko razstavo Nebeška bitja - ne človek ne žival. Postavitev združuje dela 17 umetnic in umetnikov, ki so nastala od 60. let minulega stoletja do danes. Odprtje razstave bosta pospremila performansa Maja Smrekar Delo in dom ter Svena Stilinovića Geometrija krvoločnosti.