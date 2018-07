Celje med železniško postajo in Savinjo načrtuje sistem P+R

Celje, 10. julija - Celjska občina želi na zemljišču med železniško postajo in Savinjo urediti sistem P+R (parkiraj in se pelji). Z deli, za katera so že pridobili tudi gradbeno dovoljenje, naj bi začeli predvidoma v začetku prihodnjega leta in ga v drugi polovici prihodnjega leta tudi končali. Projekt je ocenjen na 358.000 evrov, so sporočili iz občine.