Stopnjuje se napetost pred polfinalnimi obračuni na mundialu

Moskva, 9. julija - Nogometna mrzlica se bliža vrhuncu. V boju za naslov na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji so še štiri evropske reprezentance, Belgija, Francija, Anglija in Hrvaška, ki se bodo v torek in sredo pomerili za vstop v nedeljski finale. V moštvih je po treh uspešnih tednih samozavest na visokih ravneh, potekajo pa še zadnje priprave.