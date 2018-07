EnKnapGroup na festivalu plesa in neverbalnega gledališča na Hrvaškem

Zagreb, 10. julija - Organizatorji 19. festivala plesa in neverbalnega gledališča v kraju Svetvinčenat v hrvaški Istri od 19. do 22. julija pripravljajo bogat program sodobnega plesa, fizičnega gledališča in drugih neverbalnih scenskih oblik. Med nastopajočimi bo slovenska plesna skupina EnKnapGroup, prav tako prihajajo gosti iz Belgije, Finske, Italije in Španije.