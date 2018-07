Ankaran/Lucija/Izola, 15. julija - Čeprav so precej odvisni od vremena, so kampi v slovenski Istri v letošnjem poletju zaenkrat dobro obiskani, gostje pa so razmeroma enakomerno porazdeljeni med domače in tuje. Gostom so v marsikaterem primeru na voljo tudi dodatne vsebine in novosti v ponudbi.