Slovenski fotografi častni gostje fotografskega festivala Voies Off v Arlesu

Marseille, 9. julija - V Arlesu v Provansi ob največjem in enem najpomembnejših svetovnih festivalov fotografije, ki od leta 1970 postavi na ogled vse žanre fotografije, od 90. let minulega stoletja poteka tudi ugledna off scena - festival prebojne mlade fotografije, novih prijemov, novih izrazov - Voies Off. Na njem so letos častni gostje Slovenci.