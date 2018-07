Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. in 8. 7.)

Ljubljana, 8. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so premieri Slovenije, Makedonije, Bolgarije, Slovaške in madžarski minister za zunanje zadeve na vrhu s predsedniki vlad 16 držav srednje in vzhodne Evrope v Sofiji izrazili optimizem in poudarili, da je treba okrepiti sodelovanje s Kitajsko ter odpreti nove priložnosti za naložbe.