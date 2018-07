Tajski potapljači: Pripeljali vas bomo domov

Bangkok, 8. julija - Skupina tajskih potapljačev, ki sodeluje pri reševanju v jami ujetih tajskih dečkov in njihovega nogometnega trenerja, je prek Facebooka objavila svojo zavezo, da bodo varno rešili vse dečke. Na spletni strani tajskih vojaških potapljačev so tako objavili skupinsko fotografijo, ki naj bi ponazarjala njihovo odločenost in skupinski duh.