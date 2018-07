Italijanskega jamarja uspešno rešili iz Netopirjeve jame

Sežana, 8. julija - Jamarski reševalci so iz Netopirjeve jame prinesli poškodovanega italijanskega jamarja in ga ob 3.26 predali nujni medicinski pomoči sežanskega zdravstvenega doma. Na nadaljnje zdravljenje so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, so objavili na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.