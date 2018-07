Tedenski pregled - svet od 6. do 12. 7.

pripravila Andreja Juvan Kmetec

Ljubljana, 13. julija - Predsednik ZDA Donald Trump je prispel v Evropo in s kritikami povzročal sive lase evropskim kolegom, najprej na vrhu Nata v Bruslju, nato še na Otoku. ZDA so z uvedbo carin proti Kitajski zaostrile trgovinsko vojno. Svet je z napetostjo spremljal reševanje 12 dečkov in trenerja, ujetih v zaliti jami na Tajskem, ki je imelo srečen konec.