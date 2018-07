Ministrstvo bo Moderni galeriji in MAO sredstva za odkupe zagotovilo naknadno

Ljubljana, 8. julija - V Moderni galeriji ter Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) so zaskrbljeni zaradi, kot so zapisali, nepojasnjenih rezov v njihova programska sredstva, saj letos niso prejeli sredstev za odkupe za svoji zbirki. Z ministrstva za kulturo so sporočili, da jima bodo zagotovili dodatna finančna sredstva za odkupe v okviru razpoložljivih sredstev.