Slovenija 30. na globalni lestvici inovativnosti

Ljubljana, 10. julija - Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav na svetu 2018 (Global Innovation Index), ki ga objavljata Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) ter poslovna šola Insead, nazadovala za dve mesti in zaseda 30. mesto. Na vrhu lestvice 126 držav so Švica, Nizozemska in Švedska, velik skok je uspel Kitajski.