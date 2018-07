Mineva sto let od umora zadnjega ruskega carja

piše Maja Lazar Jančič

Moskva/Ljubljana, 16. julija - V Jekaterinburgu na območju Urala so boljševiki 17. julija 1918 usmrtili zadnjega ruskega carja Nikolaja II. in njegovo soprogo Aleksandro, carjeviča Alekseja ter njune hčerke Olgo, Tatjano, Marijo in Anastazijo. Usmrtili so tudi najožje spremstvo carjeve družine - njihovega zdravnika in štiri služabnike.