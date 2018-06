Šoltes in Podgoršek predlagata uporabo lokalne hrane v javnih ustanovah

Ljubljana, 15. junija - Na današnji okrogli mizi Zdravje in hrana na razpotju, ki sta jo pripravila evropski poslanec Igor Šoltes (Zeleni) in varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Jože Podgoršek, so sodelujoči poudarili pomen lokalne in kakovostne hrane. Menijo, da je pomembno, da se takšna hrana pripravlja tudi v javnih ustanovah.