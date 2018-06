Po razsodbi spora med družbo Mentis in Nachbarjem še pritožba na ustavno sodišče

Slovenj Gradec, 15. junija - Spor med družbo Mentis in nekdanjim košarkarskim reprezentantom Boštjanom Nachbarjem, ki se vleče že 15 let, še ni dobil dokončnega sodnega epiloga. Potem ko je bila sodba, s katero je slovenjgraško sodišče Nachbarju naložilo plačilo okoli dva milijona evrov in obresti Mentisu, potrjena na vrhovnem sodišču, je zdaj vložena še ustavna pritožba.