Zaradi organiziranega kriminala hišne preiskave in več prijetih

Ljubljana, 14. junija - Vse od jutra na več lokacijah po Sloveniji potekajo hišne preiskave s področja organiziranega kriminala. Neuradno naj bi preiskovali mednarodno trgovino z orožjem. Prijeli so 15 osumljencev, še vedno poteka več hišnih preiskav in drugih operativnih aktivnosti, so sporočili z Generalne policijske uprave.