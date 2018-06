V Kranju veliki ulični klavirski koncert

Kranj, 15. junija - Layerjeva hiša, PianoRoom in Mestna občina Kranj danes in v soboto v starem mestnem jedru Kranja pripravljajo verjetno največji ulični klavirski koncert pri nas. Na Maistrovem in Glavnem trgu ter na Poštni ulici bo 38 pianistov pripravilo sprehod skozi 300 let evropske in ameriške klavirske glasbe.