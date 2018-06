Kampanja Manjkajoča črka ozavešča o potrebi po darovanju krvi

Ljubljana, 14. junija - Mednarodni krvodajalski kampanji Manjkajoča črka se je pod pokroviteljstvom zavoda za transfuzijsko medicino in RKS pridružila tudi Slovenija. V kampanji tudi na plakatih predstavljajo krvodajalce in prejemnike, iz njihovih imen pa so umaknili črke, ki predstavljajo krvne skupine, oziroma črke, ki rešujejo življenja.