Po Sloveniji od danes spet Googlovi avtomobili

Ljubljana, 15. junija - Pet let po prvem snemanju danes na slovenske ceste spet prihaja ameriški spletni velikan Google. S posebej prilagojenimi vozili bo znova fotografiral ulice in ceste ter s tem posodobil prve posnetke, ki so dostopni v aplikaciji Street View. Googlovi avtomobili naj bi z delom zaključili predvidoma v dveh mesecih.