Torkova neurja povzročila precej težav marsikje po državi

Krško/Mozirje/Gorenja vas/Slovenska Bistrica/Ljutomer/Lendava, 13. junija - Obdobje nestabilnega vremena se nadaljuje in z njim tudi neurja, ki so letos že prizadela dele Slovenije. V torek so neurja z močnim dežjem in ponekod tudi točo, ki so se začela v popoldanskem času in ponekod pojavljala še pozno v noč, težave povzročala predvsem v Zasavju, Poljanski dolini, Posavju, na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju.