Pahor z nekaterim predstavniki neparlamentarnih strank o nedavnih volitvah

Ljubljana, 11. junija - Predsednik države Borut Pahor se je sestal s predstavniki nekaterih neparlamentarnih strank, povezanih v Odbor za demokracijo enakih možnosti, ki menijo, da so bile nedavne volitve nepoštene in nezakonite. Pahor jim je med drugim dejal, da če ustavno ne bo ugotovilo drugače, so bile tudi zadnje predčasne parlamentarne volitve zakonite in legitimne.