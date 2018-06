V požaru Miklavških pekarn štiri osebe poškodovane, nastalo za več kot milijon evrov škode

Miklavž na Dravskem polju, 10. junija - V Miklavžu na Dravskem polju je okoli 18.30 je izbruhnil požar v podjetju Miklavške pekarne. Začetni požar so poskušali pogasiti zaposleni, vendar jim ni uspelo. Dokončno so ga okoli 20.30 pogasili gasilci. Zaradi požara so reševalci v bolnišnico prepeljali štiri osebe. Zgorela je celotna proizvodna hala, nastalo je za več kot milijon evrov škode.