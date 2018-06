Večerno neurje odkrivalo strehe in zalivalo hiše

Ljubljana, 9. junija - Neurje, ki se je v petek zvečer razbesnelo v vzhodnem delu države, je z močnim dežjem in vetrom, ponekod tudi točo, povzročilo precej težav. Veter je odkrival strehe in podiral drevesa, meteorna voda je zalivala objekte. Toča, debela kot jabolko, je najbolj prizadela občino Črnomelj, poroča uprava za zaščito in reševanje.