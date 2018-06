Požar v klubu Jalla jalla po mnenju metelkovcev ni bil enkraten incident

Ljubljana, 8. junija - V AKC Metelkova mesto ob podtaknjenem požaru v klubu Jalla jalla na Metelkovi ulici v sredo opozarjajo, da to ni bil enkraten incident, kot so dogodek predstavili mediji, temveč je rezultat širšega in večletnega stanja na območju centra in Tabora v Ljubljani, so sporočili iz Galerije Alkatraz, ki domuje na Metelkovi.