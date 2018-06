Ljubljana, 7. junija - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so nocoj ob 20.42 zabeležili potres magnitude 1,4 v bližini Tolmina, 66 km zahodno od Ljubljane. Kot so sporočili iz Urada za seizmologijo, so po prvih podatkih potres čutili posamezni prebivalci Tolmina.