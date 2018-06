Na Most na Soči prihaja 46. Noč na jezeru

Most na Soči, 7. junija - Most na Soči bo v tem tednu v znamenju tradicionalne prireditve Noč na jezeru, ki bo letos doživela 46. izvedbo. Organizatorji od danes do nedelje pripravljajo več raznolikih kulturno-zabavnih dogodkov, v sklopu prireditve pa bo med drugim potekalo tudi tradicionalno srečanje podjetnikov in gospodarstvenikov.