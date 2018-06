V igri za novega direktorja nacionalne televizije ostajata Šetinc Paškova in Medved

Ljubljana, 6. junija - Programski svet RTVS bo na seji 18. junija predvidoma odločal tudi o novem direktorju nacionalne televizije. Na razpis, ki se je iztekel 28. maja, so prispele štiri prijave. Od teh je ena prispela prepozno, ena pa se je izkazala za nepopolno. Po še vedno neuradnih podatkih sta pravočasno in popolni prijavi oddala Mojca Šetinc Pašek in Zoran Medved.